Stadsdeelvoorzitter Dehlia Timman (D66) tijdelijk weg vanwege gezondheidsredenen

Nieuws Onderwijs­mi­nis­ter: schoolbe­stuur­der moet opstappen, locatie Amsterdam ‘zeer zwak’

Het onderwijs op alle acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), met onder meer een vestiging in Amsterdam-Noord, is ernstig in gevaar door financieel wanbeleid van de bestuurder. Dit blijkt uit onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs dat vrijdag is gedeeld.

15 april