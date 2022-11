Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver: ‘’s Nachts over de Osdorper Ban lopen? Ik zou het je niet aanraden’

InterviewTijdens de kermisrellen in oktober is het veiligheidsgevoel in de buurt door de bodem gezakt, stelt stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West Emre Ünver vast. Zijn zorgen over de toenemende overlast in zijn stasdeel zijn groot. ‘’s Nachts over de Osdorper Ban lopen: ik zou het je niet aanraden, want je voelt je daar als vrouw gewoon niet comfortabel.’

Wanneer is de overlast in Nieuw-West ontstaan?

“In Nieuw-West borrelt het altijd wel, dat hoort een beetje bij dit stadsdeel. De onrust staat niet op zichzelf. Hier speelt multiproblematiek: armoede, vormen van uitsluiting, verharding, mensen die geen woning hebben, en als ze een woning hebben, tocht of schimmelt het. Dit is niet de Rivierenbuurt.”

“We merkten sinds de avondklokrellen dat de spanning en frustratie erg voelbaar werden – al werden we toen gecomplimenteerd dat er in de rest van het land geplunderd werd, terwijl het hier juist niet enorm uit de hand liep. Dat kwam echt door de inzet uit de buurt.”

“Die rellen rond de kermis kwamen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ik heb wel het idee dat de kermis als een soort mobilisatiepunt werd gebruikt: die jongens kwamen hier gewoon uit de hele stad om de wijk te slopen en vechtpartijen uit te lokken. Dat jongeren elkaar opzoeken en op sociale media elkaar opjutten, daar maak ik me wel zorgen om.”

Welke rol heeft het stadsdeel hierbij?

“Wij hebben een huisbezoek gedaan bij alle jongens en jongemannen uit Nieuw-West die opgepakt werden tijdens de kermis. We wilden ze uit de anonimiteit halen, en de ouders confronteren met wat hun kinderen hebben gedaan. Zij moeten ook hun verantwoordelijkheid dragen, niet alleen de overheid is er om de veiligheid te bewaken. Sommige ouders reageerden goed en waren totaal verbaasd wat hun kind had gedaan. Bij anderen bleek niet bepaald de grip en sturing aanwezig die ik op mijn kind zou hebben.”

Veel bewoners zeggen dat er een gebrek is aan jongerenwerkers in hun buurt.

“Dat verbaast me zeer, want er is niets wegbezuinigd. De budgetten voor jongerenwerk in Nieuw-West zijn alleen maar toegenomen, en significant ook. We hebben nu broedplaats Station Wildeman, jongerenlocatie Homebase is in vol ornaat aanwezig, waar we sinds 2019 jaarlijks 600.000 euro budget voor hebben.”

“Jongerenorganisatie Ajuau & Etta kreeg dit jaar 60.000 euro meer dan vorig jaar. Is het te weinig? Ja, altijd: want Nieuw-West is een groot stadsdeel met veel jongeren. Tegelijkertijd maak ik me natuurlijk zorgen om de enorme schaarste aan de kant van politie en handhaving. Dat geldt voor het hele land, maar in Nieuw-West is die opgave van een totaal andere orde.”

‘Je hebt delen van Nieuw-West die na een bepaald tijdstip worden toegeëigend, waar andere mores gelden,’ zei u onlangs.

“Ja. Er zijn plekken waar de overheid op geen enkele manier nachtelijke toezicht houdt, wat betekent dat die straten gewoon worden geclaimd. ’s Nachts over de Osdorper Ban lopen: ik zou het je niet aanraden, want je voelt je daar als vrouw gewoon niet comfortabel. Zeker tijdens die kermisrellen is het veiligheidsgevoel in de buurt door de bodem gezakt.”

“De dagelijkse realiteit kan ik overigens niet matchen met de meldingsbereidheid. Er is iets aan de hand, dat zié ik, maar dat komt niet overeen met het aantal meldingen van bewoners. Ik ben bang dat dat komt doordat mensen geen vertrouwen in de gemeente hebben of zich niet gehoord voelen. Of, heel droevig: ze melden het niet eens meer omdat ze zo gewend geraakt zijn aan onveiligheid.”