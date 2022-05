Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter (43) nieuwe burgemeester Dijk en Waard

NieuwsMaarten Poorter (43) is voorgedragen als burgemeester van Dijk en Waard in Noord-Holland. Poorter is nu nog stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Oost.

De 43-jarige PvdA’er zat tussen 2010 en 2018 in de gemeenteraad. Ook was hij in die periode een tijd lid van de stadsregioraad Amsterdam. Poorter groeide de afgelopen jaren uit tot een gewaardeerd bestuurder binnen de Amsterdamse politiek. Hij wordt geroemd om zijn behulpzaamheid. Zo sprong hij in 2020 een aantal maanden bij als bestuurder in West, na het plotselinge overlijden van Jeroen van Berkel.

Poorter was een van de tien kandidaten die gesolliciteerd had naar het burgemeesterschap. Hij wordt nu ter goedkeuring voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, en de koning. Dit is meestal een formaliteit.

De gemeente Dijk en Waard telt 87.783 inwoners en komt voort uit een fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, begin dit jaar. Omdat de nieuwe gemeente meer dan 50.000 inwoners heeft zal de voordracht van Poorter ook worden besproken in de Ministerraad.

Sterke gemeente maken

“Voor een Amsterdammer is het natuurlijk best een stap om de stad uit te gaan, maar ik kijk er enorm naar uit om burgemeester te worden,” zegt Poorter in een reactie. “Dat laatste was al langer een wens van mij en de kans dat ik dat in Amsterdam zou kunnen doen is nihil. Daarnaast was het ook een wens van mijn gezin om buiten de stad te gaan wonen. Die twee dingen komen nu mooi samen.”

De bestuurder zegt ‘terug te kijken op een mooie tijd’ als hoofdstedelijk bestuurder. “Mijn stijl van besturen is altijd heel dicht op de wijken en mensen geweest. Dat hoop ik ook mee te nemen naar Dijk en Waard, waar het mijn opdracht wordt om van deze nieuwe gemeente een sterke gemeente te maken."

Ten Bruggencate

Poorter is de tweede stadsdeelvoorzitter in een jaar tijd die de Amsterdamse politiek verruilt voor het burgemeesterschap. Afgelopen zomer stopte Mascha ten Bruggencate als stadsdeelvoorzitter Centrum om burgemeester te worden in Heiloo.

Als de voordracht van Poorter wordt goedgekeurd, zal hij op 13 juli beëdigd worden door de commissaris van de koning. Tot die tijd blijft Peter Rehwinkel waarnemer.

