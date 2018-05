Stadsfietspaden zijn pas volgend jaar scootervrij

Op het fietspad zorgen deze gemotoriseerde rijwielen nu voor veel overlast. Bovendien zijn snorscooters onevenredig vaak betrokken bij ongelukken met fietsers en auto's, blijkt uit onderzoek. Ook rijden scooters in veel gevallen harder dan de maximaal toegestane snelheid.



De scheiding van fietsers en scooters zou jaarlijks zo'n 260 verkeersslachtoffers schelen, verwacht wethouder Litjens.



De helmplicht is een langgekoesterde wens van Amsterdam, maar pas na lang dralen stemde de Tweede Kamer in met het voorstel. Even was de hoop nog dat de maatregel op 1 juli 2018 kon worden ingevoerd, maar die termijn wordt nu dus overschreden.



Afzonderlijke besluiten

Ook als de Raad van State akkoord is gegaan, kan er nog vertraging optreden. Want om de fietspaden verboden terrein te maken voor snorfietsen zijn ongeveer duizend afzonderlijke verkeers­besluiten nodig voor de wegen binnen de ring.



Tegen al deze afzonderlijke besluiten kan nog bezwaar worden aangetekend.