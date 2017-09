Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam gaan fuseren

Vanuit het credo 'het gaat goed, maar het kan beter' zullen de schouwburg en de toneelgroep één theaterhuis vormen 'die vanuit een eigentijdse visie programmeert, produceert en inspireert'.



Ze hebben de wens uitgesproken een pluriform, maatschappelijk betrokken en toonaangevende plek te wilen worden voor eigentijds nationaal en internationaal theater en dans.



Beide ondernemingsraden waren positief over het plan voor een driekoppige directie, bestaande uit Dianne Zuidema (directeur Stadsschouwburg), Wouter van Ransbeek (adjunct-directeur TGA) en Ivo van Hove (TGA-leider). De beoogde Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter Tarik Yousif (de huidige voorzitter van Stadsschouwburg Amsterdam) en vicevoorzitter Marry de Gaay Fortman (de huidige voorzitter van TGA).



Eerder liet de Kunstraad al weten positief te zijn over een fusie en adviseerde in maart een tweekoppige directie aan te stellen. Niet iedereen was meteen enthousiast over de plannen. Tegenstanders vreesden dat te veel af zou hangen van de kwaliteit van de leider van TGA.



Lees ook: Fusie Stadsschouwburg en TGA: wat zijn de voor- en nadelen?