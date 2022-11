Staking jeugdbescherming Amsterdam tijdens Kamerdebat: ‘Pas als het crisis is, gaat er iets rollen’

NieuwsHoge werkdruk, personeelstekorten en lange wachtlijsten: de jeugdbescherming slaat alarm en legde uit protest donderdag het werk drie uur neer. Niet om een hoger loon, maar om een betere jeugdbescherming. ‘We staken tot we krijgen wat we willen en worden steeds activistischer.’

Volledig scherm Medewerkers van jeugdbescherming leggen het werk neer om naar het Tweede Kamerdebat te kijken. © Dingena Mol

De kantineruimte in West van het kantoor van de Jeugdbescherming Amsterdam zit tijdens de drie uur durende staking aardig vol. Medewerkers kijken geboeid met een broodje in de hand naar het grote televisiescherm waarop live het commissiedebat vanuit Den Haag, over de problematiek binnen de jeugdbescherming, wordt uitgezonden.

Jeugdbescherming is de laatste schakel in een lange keten van instanties die zich inzetten voor het kwetsbare kind en die allemaal al jarenlang worstelen met tekorten en wachtlijsten.

Opeenstapeling van problemen

Saphira (32, wil niet met achternaam vermeld worden) werkt zich inmiddels acht jaar een slag in de rondte als gezinsmanager bij de Jeugdbescherming Amsterdam. Ze helpt gezinnen bij het onderzoeken van problemen en het inschakelen van de juiste hulpinstanties. Maar de wachtlijsten bij deze hulpinstanties zijn enorm. “Laatst heeft een 16-jarig meisje, met allerlei trauma’s die echt niet meer bij haar moeder kon wonen, meer dan zes maanden op een wachtlijst gestaan. Ik heb meerdere malen bij hulpinstanties aangegeven dat de situatie echt op knappen stond. Als antwoord krijg ik dan: het is nog geen crisis. Pas als er maanden later een crisissituatie is, gaat er iets rollen.”

Door de lange wachtlijsten stapelen de problemen binnen gezinnen zich steeds verder op, zo ziet Saphira: “Eén probleem wordt vijf problemen. Daar moeten wij allemaal verschillende hulp voor inzetten. Want iemand die gespecialiseerd is in criminaliteit, is dat niet in verslavingen. Zo heb je in één gezin soms vijf verschillende hulpverleners.”

Niet na elkaar

Eerder deze maand presenteerden minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) nieuwe plannen om de jeugdbescherming te verbeteren. Maar die plannen lossen de problemen die nu spelen onvoldoende op, vinden jeugdbeschermers.

Volgens bestuurder van Jeugdbescherming Amsterdam Claire Vlug (59) is er niet alleen sprake van een groot capaciteitsprobleem, maar ook van een stelselprobleem. “We kunnen er in Amsterdam 100 gezinsmanagers bijzetten, maar er moet echt meer gebeuren. Er moet op tijd passende hulp ingezet worden en we moeten als instanties niet allemaal na elkaar werken, maar veel meer om gezinnen heen en met elkaar werken. Ik kan het bijna niet meer naar mijn medewerkers verantwoorden dat ze hun werk op deze manier moeten uitvoeren.”

De gemeente Amsterdam maakt het er volgens Vlug niet makkelijker op. “Ze zijn echt welwillend en innovatief, maar het is veel gepolder over het inzetten van jeugdhulp en weinig keuzes die worden gemaakt. Vanuit de gemeente hoop ik op meer daadkracht en meer regie.”

Stress en onrust

Erik Nagtzaam (41) is sinds vijf jaar gezinsmanager bij de Amsterdamse jeugdbescherming, daarvoor werkte hij in de jeugdzorg. Sinds twee collega’s binnen zijn team langdurig ziek werden en eentje besloot ergens anders te gaan werken, ervaart hij veel stress en onrust. “Ik krijg het gewoon niet meer allemaal af, de dagen gaan zo snel. Ik merk dat ik het gevoel heb dat ik tekortschiet, en door stress ook minder focus en rust heb in gesprekken met gezinnen.”

Nagtzaam hoopt dat het kabinet, naast het structureel aanpakken van de gehele keten, zich ook richt op het aantrekkelijker maken van zijn werk. “Het werk is uitdagend en doet een groot beroep op je emotionele stabiliteit. Dat kan, mits het werkveld op een goede manier is georganiseerd. Daarvoor moeten maatregelen genomen worden, ook financieel.”

Vlug wil dat er vanuit Den Haag meer verantwoordelijkheid wordt genomen voor de sector: “We vragen niet om een hoger loon, maar om een betere jeugdbescherming. We staken tot we krijgen wat we willen en worden steeds activistischer."