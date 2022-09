Stakingen op til bij warenhuizen van De Bijenkorf

Nieuws Amsterdam op zoek naar geld voor succesvol maar kostbaar programma tegen gezinsge­weld

De spiraal van gezinsgeweld die van ouders op kinderen overgaat, kan met een breed, structureel hulpprogramma succesvol worden doorbroken. De gemeente Amsterdam wil dat jaarlijks bij zo’n 10 gezinnen inzetten. Het is echter de vraag of daar budget voor is, want het kost zo’n 50.000 euro per gezin per jaar extra.

22 september