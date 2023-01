Stalling CS geopend: plek voor 7000 fietsen, maar niet voor scooters en bakfietsen

NieuwsMet de nieuwe fietsenstalling onder het Open Havenfront bij CS is architectonisch en logistiek een nieuwe standaard gezet, vindt architectuurexpert Jaap Huisman. In de stalling, die bereikbaar is via een rollende hellingbaan, is plaats voor 7000 fietsen – alleen aan bakfietsen, scooters en elektrische fietsen is niet gedacht.