Steeds meer mensen vertrekken uit de Randstad, vooral jonge gezinnen

Voor Amsterdam specifiek geldt dat sinds 2014 het binnenlands vertrek uit de stad flink is toegenomen. Net als in de jaren vóór corona zijn buitenlandse migratie én een geboorteoverschot de belangrijkste motoren achter de bevolkingstoename.

De Randstad lijkt vrijwel exclusief aantrekkelijk voor nieuwbakken inwoners die hier komen om te studeren of hier hun eerste baan hebben: jongvolwassenen van 18 tot 25 verhuizen zelfs in toenemende mate vaker naar de Randstad dan omgekeerd.

Meer dan een miljoen inwoners

In de leeftijdscategorie van 25 tot 30 jaar werd tot voor enkele jaren geleden ook vaker uit de Randstad verhuisd dan ernaartoe, maar afgelopen jaar hielden de vertrekkers en nieuwe inwoners elkaar in evenwicht.

Sinds 2021 neemt het aantal inwoners in Amsterdam weer toe. Begin dit jaar telde de stad 881.933 inwoners, bijna 9500 meer dan een jaar eerder. In 2050 zal het aantal inwoners stijgen tot 1.070.000 , een groei van 21 procent.

Het zijn vooral jonge gezinnen die uit de stad vertrekken. Vorig jaar becijferde Onderzoek en Statistiek van de gemeente dat het jaarlijks vertrekpercentage van jonge kinderen (0-3 jaar) in de jaren negentig nog op 6 procent lag terwijl dat in 2019 was toegenomen tot 10 procent. Omdat er in Amsterdam veel twintigers en dertigers wonen, ontstaan er veel gezinnen in de stad. Een deel van deze gezinnen vertrekt daarna.