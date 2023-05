Sterrenrestaurant Le Restaurant in De Pijp sluit deuren na vijftien jaar: ‘We gaan rondkijken en ons beraden’

Clubriva­len Felice Albers en Yibbi Jansen staan wéér tegenover elkaar: ‘Geen lang leve de lol in finale’

Yibbi Jansen (23) en Felice Albers (23) werden afgelopen zomer samen wereldkampioen, maar staan namens SCHC en Amsterdam zaterdag en maandag tegenover elkaar in de strijd om de landstitel. Twee dagen later mogen de tophockeysters zich samen weer melden bij Oranje. Een gesprek over rivaliteit en vriendschap.