Steun voor protest tegen hervormingen Netanyahu vanuit Amsterdam

Opgelet: honderden bussen op weg voor bekerfina­le in de Kuip

Waarschuwing voor iedereen die zondag in Rotterdam-Zuid de weg op gaat: rond de Kuip is het extra druk door de bekerfinale tussen PSV en Ajax. Ook is er veel politie op de been. Verleden jaar waren er meerdere incidenten rond het bekerduel van beide clubs.