Stevige verdenkingen tegen jonge verdachten van moord Itzhak Meiri

NieuwsTijdens de pro-formazitting over de moord op zakenman Itzhak Meiri (56), op 21 december 2021 in Amstelveen, bracht de officier van justitie gronden naar buiten op basis waarvan de twee verdachten (22 en 16) vastzitten. Het gaat bij beiden om stevige verdenkingen.

Volledig scherm Onderzoek naar de dodelijke schietpartij in de Wieringerstraat in Amstelveen. © Jean-Pierre Jans

Uit het relaas tijdens de zitting bleek dat de officier van justitie genoeg aanwijzingen ziet om de twee verdachten (22 en 16 jaar oud) langer vast te houden. Een van hen, de 22-jarige Jesus A. werd een dag na de moord op Itzhak Meiri (56) in Amstelveen aangehouden. Twee weken later kon de 16-jarige medeverdachte in de boeien geslagen worden.

Na hun aanhouding hebben de twee verdachten nog geen woord gesproken over de gebeurtenissen van 22 december 2021, de dag waarop de 56-jarige Almeerder om het leven kwam nadat hij was neergeschoten in de Wieringerstraat in Amstelveen. Hij liep net uit het pand van zijn tandarts.

Tijdens de pro-formazitting kwamen een rits aan verdachtmakingen voorbij. Zo hadden de twee verdachten, beiden staan terecht voor het medeplegen van moord, veelvuldig telefonisch contact met elkaar. Ze belden en stuurden berichten. Ook werd er een filmpje gevonden waarbij beide verdachten aan het ‘proefschieten’ waren met een vuurwapen in het Bijlmerpark.

Golf als vluchtwagen

Twee dagen voor de moord huurde Jesus A. een Volkswagen Golf, met die auto werd de BMW van het slachtoffer meerdere keren gevolgd. Ook werd de Golf later gebruikt als vluchtwagen. Onder de BMW van Meiri werd een baken geplaatst. De telefoon van Jesus A. was verbonden met dat baken.

Op het plaats delict werd 22 december door een schutter de trekker overgehaald. Het signalement kwam overeen met die van beide verdachten. Nadat de dader de trekker had overgehaald, vluchtte hij per voet en stapte even later in de Golf. Jesus A. werd een dag later in die wagen aangehouden. In de auto zaten dna-resten van beide personen, schotresten en de simkaart die verbonden was met het baken op de BMW.

Daar hield het bewijs volgens de officier van justitie niet op. Bij de daaropvolgende huiszoeking bij Jesus A. werd de jas gevonden die zeer waarschijnlijk door de schutter was gedragen. Op de jas zat het dna van de 16-jarige verdachte, onder andere in de rechtermanchet en de binnenzijde van de kraag. Volgens de officier was dat een uitzonderlijke vondst.

Rapteksten over liquidatie

Na de aanhouding van de jongste verdachte werd een foto gevonden van hem met een grote hoeveelheid geld, daarnaast vond de politie een afbeelding van de verdachte met een zwart vuurwapen. Daar hield het bewijs niet op. De verdachte schreef dubieuze rapteksten die mogelijk wijzen op de liquidatie.

Omdat het niet duidelijk is wie van de twee verdachten heeft geschoten, wil de officier van justitie de zaken van beide verdachten gelijktijdig behandelen. De officier wijst daarbij nog op het feit dat er op klaarlichte dag midden in een woonwijk is geschoten en dat er minderjarige getuigen zijn. Daarom wordt verzocht aan de rechtbank de zaak voor bepaalde tijd tot de volgende zitting op 23 juni aan te houden.

Slachtoffer Itzhak Meiri was een zeer bekende in het Amsterdamse criminele milieu. Hij werd in 2008 veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het afpersen van Amsterdamse zakenlieden en stond al jaren op een dodenlijst. Amsterdamse zakenlieden en criminelen kenden hem als sterke arm en afperser. De recherche waarschuwde hem de laatste jaren meermaals dat hij op de nominatie stond geliquideerd te worden. Dat gebeurde voor zover bekend het laatst in de zomer van 2021.