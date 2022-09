Stickers op de Wallen laten klanten drugs bestellen via QR-code

In het Wallengebied in Amsterdam hangen tientallen stickers met QR-codes die lijken door te verwijzen naar een drugsorganisatie. De politie onderzoekt of hier werkelijk drugs mee gekocht kunnen worden of dat het oplichting is.

Volledig scherm De QR-sticker waarmee mogelijk drugs zijn te bestellen, hier op de Paulusbroedersluis. © Jakob van Vliet

Op de Oudezijds Voorburgwal is het bijna niet te missen: tientallen stickers hangen op lantaarnpalen en verkeersborden in de stijl van popartkunstenaar Roy Lichtenstein, met een gezicht, open mond en een zegel op de tong. Daarnaast staan ‘lsd’, ‘mdma’ of ‘xtc’ en een QR-code.

Wie de code scant komt in een Telegramkanaal terecht en via via schrijft een ‘operator’ dat het mogelijk is drugs te bestellen. Onder meer xtc, lsd, 2C-B, cocaïne, paddo’s en verschillende typen wiet en hasj staan op een lijst. Deze zouden ook nog in grote hoeveelheden te koop zijn. Op de lijst staat bijvoorbeeld 1 kilogram wiet voor 3000 euro.

De berichten in Telegram zijn in het Engels en de operators vragen betaling in bitcoins. Klant en ‘dealer’ komen elkaar niet tegen, blijkt uit berichten: de drugs worden volgens de operator in de buurt van de klant achtergelaten. De klant krijgt de locatie door en een foto van het pakketje.

De politie zegt sinds kort bekend te zijn met de stickers en is een onderzoek begonnen. Een woordvoerder kan niet bevestigen of het hier echt gaat om (grootschalige) onlinehandel of dat mensen worden opgelicht. De komende weken moet hier meer duidelijkheid over komen.

Napels

Het Trimbos-instituut is niet bekend met deze ‘reclameposters’. “Er is een online handel in drugs,” aldus een woordvoerder. “Via Telegram worden al langer grote hoeveelheden drugs verkocht, maar de QR-code kennen we niet. Het betalen met bitcoins lijkt wat omslachtig. Het is goed dat de politie hier onderzoek naar doet.”

De stickers zijn in 2019 ook gezien in Italië. In Napels hing in een speeltuin een vergelijkbare ‘advertentie’. Buurtbewoners spraken daar hun zorgen over uit, omdat jongeren op een makkelijke manier drugs zouden kunnen bestellen. Het is onduidelijk wat de politie met een melding hierover heeft gedaan.

Op de Italiaanse stickers stonden in tegenstelling tot de Nederlandse ook telefoonnummers. Het landnummer was echter niet Italiaans, maar Oekraïens. Ook in de Telegramchat in Nederland staat een Oekraïens telefoonnummer.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt dat het op een ‘nieuw fenomeen’ lijkt. “We zijn hierover in overleg met politie.” Het is nog niet bekend of de stickers worden verwijderd.

Met medewerking van Mara Werner en Simon Bakker

Heb je vragen over drugsgebruik of maak jij je zorgen over jezelf of iemand anders? Bel 0900-1995 of ga naar drugsinfo.nl

