Storing Ziggo door vermoedelijke kabelbreuk bij Amsterdam

Klanten ontvangen niet alle zenders, maar de zogeheten 'primaire zenders' doen het wel. Dit zijn bijvoorbeeld NPO en RTL. Zenders als de BBC komen niet door.



Het is niet bekend hoeveel mensen last hebben van de storing en hoelang het duurt voor alle zenders weer te bekijken zijn.



VodafoneZiggo vermoedt dat er een kabel tussen Hilversum en Amsterdam is gebroken, mogelijk door wegwerkzaamheden daar. Als de breuk eenmaal is gevonden, duurt het waarschijnlijk een paar uur om de kabel te repareren.