'Strafontslag Amsterdamse politiechef Ad Smit'

Smit was zo'n twintig jaar de hoogste politiebaas in district Oost in Amsterdam. Hij krijgt nog de kans bezwaar aan te tekenen, maar volgens de krant is de verwachting niet dat dit tot een ander besluit zal leiden. Reden voor het ontslag is dat Smit regelmatig familieleden, vrienden en collega's op kosten van de politie zou hebben gefêteerd, zo meldt NRC.



Uit onderzoek van de Rijksrecherche zou blijken dat hij jarenlang dure etentjes betaalde uit het budget van de politie. Hij betaalde daarvan ook voor kaartjes voor voetbalwedstrijden. Vorig jaar werd al duidelijk dat het Openbaar Ministerie hem zou vervolgen voor verduistering. Toen werd Smit op non-actief gesteld.



Tegen NRC zegt Smit dat hij niet zal berusten in gedwongen vertrek. Vorig jaar noemde hij de zaak 'doorgeslagen integriteit'.