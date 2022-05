Strafrechtelijk onderzoek naar totaal uit de hand gelopen zaalvoetbalwedstrijd in Amstelveen

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

Voor Victor Loonstein, voorzitter van de zaalvoetbaltak van Joodse omnivereniging Maccabi in Amstelveen, is het heel duidelijk wat er vorige week is gebeurd in de Emergohal in Amstelveen. “Vanaf het begin van de wedstrijd waren de tegenstanders uit Amsterdam Nieuw-West uit op escalatie,” zegt hij. “Het ging van kwaad tot erger. Ze gebruikten in het veld al fysiek geweld zoals harde duwen en elleboogstoten. Onze spelers wilden voor het eindsignaal stoppen, maar dat zinde de voetballers van Atletico niet.”

Daarna liep het duel, waar geen scheidsrechter bij aanwezig was, volgens Loonstein snel uit de hand. “Ze kwamen op de spelers van Maccabi af. ‘Kankerjoden’ en ‘kankermietjes’ riepen ze. Daarna sloegen de voetballers van Atletico met de vuisten keihard in op onze spelers. Het was echt krankzinnig. Een speler van ons werd meerdere keren door vuistslagen geraakt. Ook een supporter van hen kwam agressief het veld in.”

Loonstein zegt ook dat er een Hitlergroet is gebracht en dat verschillende spelers van Atletico antisemitische leuzen naar Maccabivoetballers hebben geroepen.

‘Duw- en trekwerk van beide kanten’

De voorzitter van Atletico, Jamal Ahaddouch, kan zich niet vinden in deze lezing. Volgens hem doen er verschillende verhalen de ronde en is niet zomaar bewezen dat er geweld heeft plaatsgevonden. Bij de wedstrijd was nauwelijks publiek aanwezig.

“Op dit moment kan ik mijn jongens niet afvallen en ik kan de emoties bij de spelers van Maccabi ook niet bagatelliseren. Er was sprake van wat duw- en trekwerk van beide kanten. Tot verbazing van de meeste spelers liepen daarna de jongens van Maccabi naar buiten. Er zijn volgens mij geen vuistslagen gegeven en er is ook niemand bebloed naar buiten gegaan. Het zijn twee partijen, die staan recht tegenover elkaar, met twee totaal andere lezingen. Ik ben wel benieuwd naar het onderzoek: wat zijn de bewijzen?”

Het escaleerde in ieder geval dusdanig dat een medewerker van de Emergohal zich genoodzaakt voelde de politie te bellen. Niet veel later waren vijftien agenten ter plaatse, die uiteindelijk een speler van Atletico zouden aanhouden.

Ahaddouch baalt dat zijn club slecht in het nieuws komt. “We zijn hard bezig om het negatieve imago als club te verbeteren. We zijn bezig met verbinden, ook met Maccabi, niet met polariseren. Ik zou graag met Maccabi in gesprek gaan.”

‘Atletico misdraagt zich heel vaak’

Loonstein, voorzitter van Maccabi, zucht hardop als hij deze teksten hoort. “Dit verhaal hoor ik vaker. Er wordt mooi weer gespeeld door deze club. Atletico misdraagt zich heel vaak. Dit is het derde incident in een paar jaar met ze. Er is geen enkele sprake van samenwerking tussen ons.”

In maart 2020 liep een wedstrijd tussen beide clubs ook al uit de hand. Net als twee maanden geleden, toen een speler van Atletico van het veld werd gestuurd na natrappen. Atletico kreeg al eens een boete van 1400 euro van de KNVB. “Het is altijd hommeles met Atletico,” zegt Loonstein. “Die club is een rotte appel.”

Zowel het slachtoffer als Maccabi heeft aangifte gedaan van openlijke geweldpleging en intimidatie. De KNVB, de politie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar de zaak. De verdachte speler van Atletico is inmiddels op vrije voeten. Hij is de hoofdpersoon in het strafrechtelijk onderzoek.

Mocht uit de onderzoeken toch duidelijk worden dat spelers van Atletico zich hebben misdragen, dan zal voorzitter Ahaddouch maatregelen te nemen. “Die schroom ik niet. Ik zal dan zorgen voor een passende oplossing.”

