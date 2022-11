Strafzaak tegen 17-jarige liquidatieverdachte in zaak-Itzhak Meiri in het openbaar behandeld

De strafzaak tegen een 17-jarige verdachte die in december 2021 de 56-jarige crimineel Itzhak Meiri zou hebben doodgeschoten, wordt dinsdag in het openbaar behandeld. Dat is ongebruikelijk.

Volledig scherm Politie op de Wieringerstraat in Amstelveen, nadat crimineel Itzhak Meiri daar op 22 december was doodgeschoten. Meiri was gewaarschuwd dat hij geliquideerd kon worden. © Jean-Pierre Jans

De inmiddels 17-jarige F.M. uit Amsterdam Zuidoost is volgens het Openbaar Ministerie degene die op 22 december vorig jaar de 56-jarige crimineel Itzhak Meiri van dichtbij doodschoot in de Wieringenstraat in Amstelveen. Meiri was daar omdat hij naar de tandarts ging. De politie vond later een baken, een zender waarmee iemand kan worden gevolgd, onder de auto van Meiri.

Een dag na de moord op Meiri hield de politie de inmiddels 21-jarige Jesus. T. A. aan. Hij werd opgepakt in de auto die bij de moord zou zijn gebruikt. Hij heeft eerder dit jaar bij de politie toegegeven dat hij betrokken is geweest bij de moordaanslag. Hij zou het latere slachtoffer hebben geobserveerd en een dag voor de moord een baken onder diens auto hebben geplakt. Ook zou hij de schutter hebben afgezet in Amstelveen en na de moord op Meiri weer hebben opgepikt.

Trekker overgehaald

De 17-jarige F.M., die 16 was ten tijde van de moord, is in de ogen van het Openbaar Ministerie degene die de trekker heeft overgehaald. Ten tijde van de liquidatie zat hij in een proeftijd voor een gewapende overval. Hij heeft zich bij de politie beroepen op zijn zwijgrecht.

In weerwil van de kinderbescherming en de advocaten van de verdachten besloot de rechtbank in september dat de zaak tegen de twee jongens gelijktijdig behandeld zal worden. Dat houdt voor de minderjarige F.M. in dat hij in het openbaar terecht staat, dus met publiek en pers. Dat is hoogst ongebruikelijk: strafprocessen tegen minderjarigen vinden normaliter achter gesloten deuren plaats.

Alleen de persoonlijke omstandigheden van F.M. zullen in beslotenheid besproken worden.

Amsterdamse onderwereld

De doodgeschoten Meiri gold als een bekend figuur in de Amsterdamse onderwereld. Amsterdamse zakenlieden en criminelen kenden de geblokte vijftiger als sterke arm en afperser. De recherche waarschuwde hem de laatste jaren meermaals dat hij op de nominatie stond geliquideerd te worden. De laatste keer dat dit gebeurde was in de zomer van 2021.