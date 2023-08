indebuurt.nl De favorieten van Simone: 'Dit vind ik het gezellig­ste café van Amsterdam'

Elke week vragen we een Amsterdammer om zijn of haar favoriete plekken in de stad met ons te delen. Want de leukste tips en fijnste adresjes krijg je toch van locals. Deze week deelt Simone (27) haar favoriete Amsterdamse plekjes met ons. Simone is freelance fotograaf en woont inmiddels zes jaar in Amsterdam.