Streep door plan A en B, Romé Steverink uit Raalte kiest voor Handbal Venlo: ‘Waarom zou ik het niet doen?’

Nieuws Fors lagere straf voor ‘Ba­lie-Sy­riër’: in hoger beroep veroor­deeld tot 6,5 jaar cel

‘Balie-Syriër’ Aziz A. is maandag door het hof in Den Haag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 6,5 jaar voor onder meer deelname aan een terroristische organisatie.