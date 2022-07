Strenge aanpak Wallen verder uitgerold: horeca en ramen volgend jaar eerder dicht in weekenden

NieuwsHoreca en prostitutie in de oude binnenstad krijgen vanaf april 2023 in het weekeinde te maken met vervroegde sluitingstijden.

Wat het college betreft gaat de horeca op vrijdag en zaterdag om 02.00 uur dicht in plaats van om 03.00 uur of 04.00 uur, en de prostitutie om 03.00 uur in plaats van om 06.00 uur. De nieuwe sluitingstijden worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en worden eerst nog vrijgegeven voor inspraak van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Met de maatregel hoopt het stadsbestuur de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Bewoners van de oude binnenstad klagen al jaren over drukte en overlast door de toestroom van toeristen en dagjesmensen. Met name in de kleine uurtjes kan de sfeer in het populaire uitgaansgebied gespannen en grimmig zijn als gevolg van het gebruik van alcohol en drugs.

Aantrekkingskracht

De maatregel geldt voor het kerngebied van de Wallen, grofweg het gebied tussen de Zeedijk en de Damstraat. In dit deel van de binnenstad zijn 114 vergunningen verleend aan horecabedrijven en 17 vergunningen aan de exploitanten van in totaal 249 prostitutieramen. De combinatie van horeca, prostitutie en coffeeshops oefent grote aantrekkingskracht uit op toeristen en dagjesmensen.

De beperking van de openingstijden sluit aan op eerdere maatregelen die werden genomen om iets te doen aan de overlast door die groepen. In het geval van extreme drukte kan de gemeente nu al gebieden afsluiten voor bezoekers. De verkoop van alcohol is aan banden gelegd en ook geldt er in het gebied een verbod op het drinken van alcohol op straat.

De populariteit van de prostitutie is burgemeester Femke Halsema een doorn in het oog. Er wordt nog steeds gezocht naar een alternatief in de vorm van een Erotisch Centrum buiten de binnenstad. Aan de sekstheaters in het Wallengebied is gevraagd om niet langer te adverteren in het buitenland. Ook moet het toeristisch aanbod in de winkelstraten worden teruggebracht.

Misdragingen

Dat de overlast in het gebied fors is, blijkt ook uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is gedaan naar ‘overlastgevende gedragingen’ van bezoekers. Waarnemers zijn vier weekends op pad gegaan om het aantal misdragingen te turven en de aard van die misdragingen te observeren.

Op sommige plekken, bijvoorbeeld de omgeving van de Zeedijk, werden in een uur tijd wel 1000 misdragingen waargenomen. Het ging met name om sociale overlast, zoals schreeuwen, lallen, hard zingen en lachen. Andere veel voorkomende misdragingen waren het gooien met spullen en wildplassen. Ook drugsgebruik op straat kwam regelmatig voor.

De observanten keken ook naar veranderingen in de sfeer in de loop van de avond en de nacht. Vanaf 22.00 uur is de sfeer nog overwegend plezierig, prettig en gemoedelijk, maar dat verandert na 02.00 uur. Vanaf dat moment wordt de sfeer in snel toenemende mate omschreven als gespannen, onprettig en grimmig.