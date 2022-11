Student bij UvA aangehouden vanwege eieren gooien naar generaal Paul Ducheine

Nieuws Justitie eist tot 18 jaar cel voor overval Schöne Edelmetaal en ‘bizar’ schieten op agenten

Justitie eist 18 jaar cel tegen zeven van de acht verdachten van de overval ‘van de buitencategorie’ in mei vorig jaar op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, gevolgd door de ‘bizarre, levensgevaarlijke’ achtervolging tot in Broek in Waterland. De overvallers schoten volgens de aanklagers met automatische wapens gericht op de politie.

15 november