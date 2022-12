Studenten kunnen na brand nog altijd niet terug naar A.H. Gerhardhuis

NieuwsHet is nog steeds onduidelijk wanneer de 219 bewoners van het A.H. Gerhardhuis in Nieuw West naar huis kunnen. Zaterdag 24 december brak er brand uit in het pand aan de Slotermeerlaan.

Volledig scherm De brandweer tijdens de brand in het pand aan de Slotermeerlaan. © Michel van Bergen

De meeste bewoners hebben tijdelijk onderdak gevonden bij vrienden en familie, zo laat een woordvoerder van Woonzorg, de eigenaar van het complex, weten. Aanvankelijk regelde de organisatie voor acht bewoners een hotel, dat aantal is nu opgelopen tot tweeëntwintig. Woonzorg kan op dit moment niet zeggen wanneer de bewoners weer hun huis kunnen bewonen.

Woonzorg laat weten dat het pand wordt schoongemaakt en dat het inventariseert in hoeverre de elektriciteitsinstallatie is beschadigd. Daarnaast onderzoekt het ook de overige schade in het gebouw. Als dat is voltooid, volgen de herstelwerkzaamheden.

De brand brak zaterdag 24 december om 10.40 uur uit in de meterkast in het complex aan de Slotermeerlaan. Er vielen geen gewonden. Aanvankelijk reageerden enkele bewoners nonchalant op het brandalarm. “Toen het alarm afging, bleef ik eerst liggen: we hebben hier al zo vaak vals alarm gehad,” zei Bart van Geet vlak na de ontruiming van het gebouw tegen deze krant.

Woonzorg laat weten dat de afgelopen twee maanden ‘circa tien keer’ sprake was van vals brandalarm, veroorzaakt door ‘het ten onrechte indrukken van een handmelder. De brandmeldinstallatie is na elke valse melding gecontroleerd en in orde bevonden.’