Studentenvereniging Lanx krijgt geen financiële steun meer van Amsterdamse onderwijsinstellingen

Nieuws Amsterdam­mer (24) zwaarge­wond bij steekinci­dent na ruzie op festival

Een 24-jarige Amsterdammer is afgelopen weekend in de buurt van OLVG West in de Jan Tooropstraat neergestoken. Vermoedelijk is een ruzie op een festival aan de Riekerhaven aanleiding voor het incident geweest. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar.