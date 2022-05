Studio en oefenruimte van The Nits in vlammen op: “Het was ons laboratorium.”

In Amsterdam-West ging de studio en oefenruimte van The Nits in vlammen op. De Amsterdamse popgroep had de ruimte al veertig jaar in gebruik.

Volledig scherm Naast een hotel aan Molenwerf bij Amsterdam Sloterdijk is een grote brand uitgebroken. De brand is buiten ontstaan maar is overgeslagen op een klein bijgebouw waar een repetitieruimte van The Nits zit. © ANP / Novum RegioFoto

Het is de plek waar in 1987 het nummer In The Dutch Mountains werd opgenomen, de grootste hit van The Nits en al lang een vaste notering in de jaarlijkse Top 2000. De Werf Studio heette de in een voormalige gymzaal in Sloterdijk gevestigde ruimte die The Nits al zo lang huurden van de gemeente Amsterdam.

“Maar De Werf was veel meer dan alleen onze studio,” zegt Henk Hofstede (68), zanger en gitarist van de groep. “Het was ook onze oefenruimte. Onze instrumenten stonden er opgeslagen en ons archief was er gevestigd. De Werf was ons laboratorium.”

Weinig meer te redden

Maandochtend 11.18 uur kreeg de brandweer een eerste melding over de brand. Al snel was duidelijk dat aan het pand weinig meer te redden viel. Hofstede: “Rond De Werf leefden zwervers. Waarschijnlijk is een door hen gestookt vuurtje overgeslagen naar De Werf.”

De brandweer bevestigt dat de brand buiten is begonnen, maar wacht verder onderzoek af.

De voormalige gymzaal waarin De Werf was gevestigd hoorde oorspronkelijk bij een school, die in de jaren zeventig al afbrandde. Hofstede: “Eind jaren zeventig was er sprake van dat Stichting Popmuziek Nederland in de ruimte een studio zou bouwen. Dat is niet doorgegaan, wel repeteerden er bands als The Dutch, The Tapes en The Nits. Uiteindelijk zijn alleen wij overgebleven.”

Sinds de vroege jaren tachtig namen The Nits vrijwel al hun albums op in De Werf. Maandag zagen Henk Hofstede en andere leden van de groep, met eigen ogen de ruimte afbranden. “Alles, alles, alles is weg,” zegt Hofstede. “Zelf ben ik een paar mooie gitaren kwijt, waaronder de Fender Jazzmaster waar ik altijd op speelde.”