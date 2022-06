Superjacht overnachtte in Amsterdam: ‘Eigenaar wilde misschien alleen even de Nachtwacht bekijken’

NieuwsEen boot van maar liefst 76 meter lang inclusief helikopter op het dek: het superjacht Boardwalk overnachtte deze week even in de haven van Amsterdam.

Zeven luxe slaapkamers, een sauna en meerdere bars. Een fitnessruimte, een beautysalon en een paar prachtige eetkamers. En dat zijn nog niet eens alle ruimtes waarover superjacht Boardwalk beschikt. Van maandag tot woensdagochtend lag het 76 meter lange jacht – inclusief helikopterdeck én helikopter – in de Amsterdamse haven, pal voor Centraal Station.

Een grote boot in het havengebied van Amsterdam komt wel vaker voor, vertelt woordvoerder van de Port of Amsterdam Anja de Kiewit. “Maar dat deze jacht zo pontificaal in het centrum lag, is wel echt bijzonder. Normaal legt zo’n jacht aan bij de Passenger Terminal, maar daar lag nu een cruiseship. Of ze liggen bij een van de scheepswerven waar zulke jachten ook worden gebouwd aan de randen van de stad. Zo hartje centrum trekt natuurlijk wel extra bekijks.”

De eigenaar van het jacht is de Amerikaanse restaurantmagnaat Tilman Fertitta, tevens eigenaar van basketbalteam Houston Rockets. Het custom made schip werd in 2021 gebouwd door Feadship van De Vries Group in Aalsmeer en kostte de miljardair zeker 150 miljoen dollar. Fertitta presenteerde het schip afgelopen maart tijdens een jaarlijks terugkerend familiefeest.

In totaal biedt het jacht ruimte aan zeker veertien gasten (en minstens 18 personeelsleden). Aan weelde geen gebrek voor de liefhebber: alle kamers zijn voorzien van luxueuze stoffen en materialen als marmer en Swarovski-kristallen. Vanzelfsprekend kan op een dergelijke jacht een wijnkelder niet ontbreken – met ruimte voor 120 flessen hoeft er aan drank geen gebrek te zijn.

Begin 2021 voer de Boardwalk tijdens een ‘proefvaart’ al langs verschillende Nederlandse plaatsen en legde uiteindelijk aan in Rotterdam. Waarom het schip ditmaal ‘op bezoek’ was in Amsterdam, is niet bekend. “Voor een onderhoudsbeurt lag het jacht er te kort,” vertelt De Kiewit van Port of Amsterdam. “Misschien dat ze alleen even de Nachtwacht in het Rijksmuseum wilden bekijken.”

Dat de Boardwalk zelf veel bekijks trok, verbaast De Kiewit niet. “Het is mooi weer, veel mensen liepen of fietsten erlangs. Zoiets nodigt uit om even te blijven staan.”

