Supermarkt Fris in Amsterdam helpt wie het zwaar heeft: gratis boodschappen én een lifecoach

In de Wildemanbuurt in Nieuw-West is dinsdag de Fris Supermarkt geopend, met gratis dagelijkse boodschappen voor kwetsbare gezinnen, inclusief maandenlange steun van een lifecoach. ‘Voor een frisse start.’

Volledig scherm Eigenaar Abdelhamid Idrissi van Fris Supermarkt. © Hannah Bults

Brahim (54, liever geen achternaam) was vroeger een rijk man in Marokko. Toen volgden verkeerde keuzes en heel veel pech. Brahim woont nu met zijn vrouw en twee zonen van tien en dertien in de Wildemanbuurt, is afgekeurd, heeft schulden en slikt medicijnen tegen depressiviteit.

Hij komt om in de problemen. Brahim: “Ik heb hoge lasten en alles is duur. Het gaat heel moeilijk.”

Sinds een jaar is hij onder de hoede van een lifecoach van de stichting Studiezalen, waar kwetsbare kinderen huiswerk kunnen maken. Hij wordt geholpen met problemen op school en de opvoeding, met kleding, met hulp voor een vakantievergoeding van de gemeente. Eigenlijk heeft hij vooral boodschappen nodig. Brahim: “Gewoon, frisdrank, ontbijt. Zeg maar gewoon alles.”

Etenswaren, luiers en fietslampjes

Vanaf nu kan hij die halen in de Fris Supermarkt, waar kwetsbare gezinnen in Nieuw-West terechtkunnen voor gratis, dagelijkse boodschappen. Er is wel een voorwaarde: de gezinnen moeten hulp accepteren van een lifecoach van Studiezalen. Het is het streven dat ze binnen zes tot acht maanden zelfredzamer te zijn.

Initiator is Abdelhamid Idrissi (33), die Studiezalen in 2010 oprichtte en afgelopen zomer een crowdfunding startte om Fris te financieren. Want dagelijkse boodschappen, daar begint volgens Idrissi alles mee. “We willen stress wegnemen, elke dag. We gaan zorgen voor nachtrust. Dat is het begin. Mensen moeten leven, niet alleen overleven.”

In de supermarkt liggen veel houdbare producten, zoals pasta, rijst en bonen, en ook veel luiers en babyvoeding. Sauzen, kruiden, maar ook fietssloten en -lampjes. Idrissi: “Hier liggen allemaal verhalen. Als wij horen dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan, zorgen wij voor ontbijt. We zien dat kinderen in onze Studiezalen toiletpapier naar huis meenemen, dus zorgen we voor toiletpapier. Of mensen voelen zich niet fris en willen er representatief uitzien, voor een sollicitatie bijvoorbeeld. Dus zorgen we voor tandenborstels, shampoo en haargel.”

Een tweede Voedselbank is Fris nadrukkelijk niet. Idrissi: “Wij hoeven geen bewijs van armoede, we zien die armoede elke dag in onze Studiezalen. Ook delen we niet twee keer per week pakketten uit, maar mogen de mensen hier zelf komen winkelen, elke dag. Dat gaat op basis van vertrouwen. En we houden ze vast, voor onze begeleiding.”

Sponsors gezocht

Het hulptraject van een lifecoach is veelzijdig. Hulp bij het zoeken van een baan of stage, of bij het vinden van de juiste voorzieningen. In het ene gezin wordt een kind gepest, in het andere zijn er verslavingsproblemen. De zorg is zoveel mogelijk op maat gemaakt.

“Het begint met vertrouwen,” zegt lifecoach Nassa Baladi. “Als je vraagt: ‘Hoe gaat het?’, is het makkelijke antwoord: ‘Goed.’ Maar het gaat natuurlijk niet goed. De eerste stap is over de problemen praten. We zijn moderne psychologen.”

Op dit moment worden tachtig gezinnen in Nieuw-West geholpen. Idrissi: “De vraag is veel groter, maar of we meer gezinnen kunnen gaan helpen, hangt ervan af of we nog meer sponsoring rond kunnen krijgen.”

Die bedraagt nu al 250.000 euro, onder meer na een oproep van Idrissi vorig jaar juni in Het Parool. In dat artikel zei hij te hopen op een telefoontje van Ahold. Het werd de Vomar. Verder springen allemaal lokale bedrijven bij. Het dagelijks brood komt van Bakkerij Metalsa, fruitteler Jan Oskam belooft appels en peren, TommyTomato brengt gezonde lunchpakketten en slagerij Kaddour halal broodbeleg. Het lijst is lang.

Maar ook zijn veel privégiften binnengekomen, variërend van 50 cent tot 61.000 euro. Idrissi: “Mijn telefoon slaat op tilt door alle barmhartigheid van mensen en bedrijven die ons willen steunen.”