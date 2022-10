Surinaamse actiegroep eist baby op sterk water terug van Tropenmuseum

NieuwsHet Tropenmuseum is Amsterdam is gevraagd om de menselijke resten van een baby te geven aan een Surinaamse inheemse gemeenschap. Die claimt dat de baby tot haar voorouders behoort.

Al een eeuw, sinds 1923, heeft het Tropenmuseum de baby op sterk water in de collectie. Vorige week vroeg de Surinaamse Raad voor het Repatriëren aan de Kalinya Terewuyu Natie de menselijke resten van de Nederlandse Staat. De Kalinya Terewuyu claimt dat de baby tot haar gemeenschap behoort. De baby is, aldus de organisatie, ‘kort na de bevalling weggenomen’ en zij wil het laten ‘terugkeren naar huis’ om het ‘de eervolle begrafenis te geven die het al meer dan 100 jaar geleden verdiend had’.

De zaak kwam aan het rollen doordat dichter Manuwi C Tokai was gevraagd om op te treden in het Tropenmuseum, naar aanleiding van de tentoonstelling Onze koloniale erfenis. Tokai is onderdeel van de Kalinya Terewuyu Natie en greep deze voordracht aan om aandacht te vragen voor de baby. “We wisten dat de baby in het bezit was van de Nederlandse staat, maar niet precies waar. Het sterke vermoeden bestond dat de baby in het depot van het Tropenmuseum zou zijn,” aldus Tokai.

Volgens Tokai wees onderzoek in het depot uit dat deze claim klopt. “Binnen de koloniale geschiedenis van Nederland was het de praktijk om menselijke resten te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek, tentoonstellingen of voor een privécollectie. Die praktijk moet geadresseerd worden.”

Belangrijk moment

Het Tropenmuseum zegt dat de baby op sterk water in 1923 in de collectie van het museum gekomen is uit een andere collectie, vanuit dierentuin Artis. Directeur Wayne Modest noemt het verzoek om teruggave ‘belangrijk’, en stelt dat het ‘op een belangrijk moment’ komt, omdat de Nederlandse regering momenteel beleid maakt over koloniaal erfgoed. Eerder dit jaar liet het museum weten dat objecten die ‘niet vrijwillig zijn afgestaan of een grotere culturele waarde hebben in het land van herkomst’ in aanmerking komen voor teruggave.

Jos van Beurden, onderzoeker op het gebied van restitutie van koloniale roofgoederen, plaatst de claim van Kalinya Terewuyu in een bredere context van omgang met geroofd koloniaal erfgoed. “De brede consensus is dat menselijke overblijfsen, die onderdeel zijn van koloniale collecties, moeten worden teruggegeven.” In 2020 bracht de Raad voor Cultuur een advies uit waarin ze stelt dat koloniale roofkunst ‘onvoorwaardelijk’ moet worden teruggegeven als het land van herkomst daarom vraagt. Van Beurden wijst op het onderscheid tussen objecten en menselijke resten: “Die (menselijke resten, red.) waren geen onderdeel van het advies, maar het ethische ongemak bij het bezitten van menselijke overblijfselen die geroofd of verzameld zijn is groter dan bij objecten.”

‘Honderdduizenden botten en overblijfsels’

Een probleem bij de restitutie van menselijke overblijfselen is dat vaak onduidelijk is van wie de lichaamsdelen waren. Dat bemoeilijkt de teruggave aan de gemeenschap waar de persoon toe behoorde. Om dit te bereiken is er volgens Van Beurden onderzoek nodig. “Denk daarbij aan de archieven van de musea, maar ook aan privé-archieven, dagboeken en zeker ook aan bronnen in het herkomstland. Met behulp van historische bronnen kan worden gereconstrueerd waar overblijfselen vandaan komen.”

Nederlandse musea bezitten meer menselijke resten uit de koloniale geschiedenis. Van Beurden zegt dat er nog ‘honderdduizenden’ botten en overblijfselen in depots liggen, waaronder ook veel schedels en geraamtes. Het Tropenmuseum benadrukt in de kwestie van de baby op sterk water, dat het menselijke resten niet exposeert.