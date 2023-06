SV de Meer 1 verliest thuis tegen HBC 1

Liveblog Spoeddebat in de Stopera: haalt de Weesper­knip het tot het einde?

Woensdag debatteert de Amsterdamse gemeenteraad over de knip in de Weesperstraat. De VVD, die het spoeddebat aanvroeg, stelt voor de knip per direct stop te zetten. Volg alle ontwikkelingen vanaf 14.00 uur via ons liveblog.