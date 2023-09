SV Rood-Wit Zaanstad 35+1 wint met doelpunt verschil tegen WV-HEDW 35+1

Schiphol beleeft ‘ouderwets zomersei­zoen’ met 3,7 miljoen vertrekken­de passagiers

Luchthaven Schiphol heeft in de zomerperiode tussen 7 juli en 3 september 3,7 miljoen vertrekkende passagiers verwerkt. Volgens de luchthaven was het daarmee ‘bijna een ouderwets zomerseizoen’ met gemiddeld 1339 vliegbewegingen per dag en een totaal van 79.000 vluchten.