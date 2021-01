Syriëganger aangehouden op Schiphol, vrouw van bekende Belgische jihadist

Een 26-jarige vrouw uit Den Haag is woensdag op Schiphol aangehouden, op verdenking van het deelnemen aan een terroristische organisatie in Syrië en het voorbereiden van terreurdaden.

De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vrijdag bepaald dat zij de komende twee weken blijft vastzitten.

De Haagse is volgens het Openbaar Ministerie in 2013 uitgereisd naar Syrië. Dat heeft ze destijds ook in een afscheidsbrief geschreven, aldus het OM. Justitie in Nederland vaardigde in 2016 een internationaal arrestatiebevel voor de vrouw uit. Op 22 december 2019 werd zij aangehouden in Turkije, toen zij met haar man en drie minderjarige kinderen probeerde illegaal de grens vanuit Syrië over te steken.

Belgische man

Uit eerdere berichten in Belgische media is op te maken dat het waarschijnlijk om de Haagse Audrey C. een haar drie kinderen. Zij werden in december 2019 samen met de Antwerpse jihadist Fouad Akrich opgepakt nadat ze vanuit Syrië naar Turkije waren gereisd. Akrich is een bekende Belgische Syriëganger. Hij maakte voordat hij naar Syrië vertrok onder uit van Sharia4Belgium, een organisatie van jihadistische moslims die door de Belgische rechter ook al terroristisch werd aangemerkt.

Vijf jaar cel

Verschillende leden van die groep zijn tot lange celstraffen veroordeeld. Ook Akrich werd, bij verstel, tot vijf jaar cel veroordeeld. Hij was toen echter al naar Syrië vertrokken. In Syrië sloot hij zich aan bij Jabhat al Nusra, dat lang als de Syrische tak van terreurorganisatie Al Qaeda gold. In november 2020 werd Akrich door Turkije uitgezet naar België.

Afgelopen woensdag volgden zijn vrouw en kinderen. Onder begeleiding van de marechaussee is de vrouw met haar kinderen terug naar Nederland gevlogen. De kinderen zijn door de Raad voor de Kinderbescherming ondergebracht op een veilige plek, zegt het OM. De vrouw is aangehouden en vastgezet, waarschijnlijk in de nieuwe, speciaal voor vrouwen bestemde, ‘terroristenvleugel’ van de gevangenis in Zwolle.

Aanstaande dinsdag moeten drie andere Nederlandse, vrouwelijke terugkeerders uit Syrië voor de rechter in Rotterdam verschijnen. Het gaat in alle drie de gevallen om tussentijdse zittingen.

