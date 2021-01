Syriëganger aangehouden op Schiphol

De Haagse is volgens het Openbaar Ministerie in 2013 uitgereisd naar Syrië. Dat heeft ze destijds ook in een afscheidsbrief geschreven, aldus het OM. Justitie in Nederland vaardigde in 2016 een internationaal arrestatiebevel voor de vrouw uit. Op 22 december 2019 werd zij aangehouden in Turkije, toen zij met haar man en drie minderjarige kinderen probeerde illegaal de grens vanuit Syrië over te steken.