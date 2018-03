Te weinig openbare toiletten? Ze moeten vooral vindbaar worden

Dat is het resultaat van het onderzoek naar de openbare toiletvoorziening in Amsterdam, na vragen van SP-raadslid Nelly Duijndam.



Daarin zijn onder meer Amsterdammers gevraagd naar hun plaservaringen. Maar 8 procent van de vrouwen zegt weleens een toilet in de openbare ruimte te gebruiken.



Reden? Er zijn gewoonweg te weinig voorzieningen, of ze zijn onvindbaar, zegt 84 procent. Diverse vrouwen menen zelfs dat er helemaal geen toiletvoorzieningen voor hen zijn. Ook bij dames die er wel gebruik van maken, noemt 69 procent het aanbod 'zeer slecht'.



Maar de afgelopen jaren zijn er juist verschillende faciliteiten bijgekomen. In de parken staan in de zomer tijdelijke wc's, en in stadsdeel Centrum zijn er vier zogenoemde MVG-toiletunits (voor zowel mannen, vrouwen als mindervaliden) bijgeplaatst.



In totaal zijn er 15 vaste openbare toiletten waar ook vrouwen gebruik van kunnen maken, zomers komen daar 20 wc's bij.



Kaart en app

Meer gebouwtjes in de stad neerzetten is niet direct een oplossing, concludeert het onderzoek. Het bereik hiervan is maar klein, en bovendien zijn ze duur, nemen veel ruimte in beslag en zijn ze lastig in de passen in de drukke binnenstad. Het plan is wel om er binnenkort één of twee bij te plaatsen.