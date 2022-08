Teleurstelling op Uitmarkt vanwege QR-codes in plaats van kraampjes: ‘Treurig en inspiratieloos’

Volledig scherm © ANP

De Uitmarkt markeert het begin van het culturele seizoen van Nederland. Hier wordt traditioneel het landelijke kunst- en cultuuraanbod gepresenteerd. Dit jaar bestaat de Uitmarkt uit drie onderdelen.

Lees ook Andreaspenning voor Frans de Vries, producent van Uitmarkt

De belangrijkste cultuurhuizen staan dit jaar ‘Op Locatie’ op en rondom het Museumplein en Leidseplein. Op het grote podium op het Museumplein kondigen presentator Eric Corton en The New Cool Collective tijdens ‘In Concert’ artiesten aan.

Nieuw dit jaar is De Cultuurtuin: een labyrint op het Museumplein. Waar je informatie over het nieuwe culturele seizoen de afgelopen jaren verkreeg via kraampjes van musea, podia, gezelschappen en uitgevers, krijg je deze nu digitaal op je telefoon. En daar moeten veel bezoekers nog aan wennen.

‘Treurig en inspiratieloos’

Jaap Meindersma (53) vertrok zaterdagmiddag traditiegetrouw naar de Uitmarkt. Toch kwam hij minder enthousiast terug als voorgaande jaren. “Ik belandde in een doolhof van hekken met informatie die ik ook op het internet kan vinden. Heel teleurstellend.”

Meindersma noemt de Uitmarkt vooral ‘treurig en inspiratieloos’. “Geen boeken- en informatiemarkt, geen voorstellingen. De leuke kraampjes zijn ingeruild voor een stom labyrint waar je QR-codes kan scannen. Dat heb ik de afgelopen tijd genoeg gedaan.”

Hij hoopt dat de digitale cultuurtuin een eenmalig experiment is. “Want wat een niksigheid was het. De Uitmarkt moet een plek zijn waar je moet worden verleid met nieuwe voorstellingen en tentoonstellingen. Nu was ik binnen een kwartier klaar.” Jaap Meindersma is niet de enige die op Twitter bedroefd reageert op de nieuwe digitale vorm. @Veermus tweet dat ze nog nooit zo’n treurige editie heeft meegemaakt. ‘Wat een armoe.’ Twitteraar @keawijkstra noemt de editie een ‘flop’. ‘Geen kraampjes, maar digitale schermen en verder een enorme herrie vanaf een podium.’

Jan-Bert Vroege, stadsdeelbestuurder Oost, noemt de digitale cultuurtuin op twitter ‘vrij ongezellig’ in vergelijking met de kraampjes voorheen. Wel laat hij weten genoten te hebben van het optreden van Willeke Alberti. Als openingsact vrijdagavond trad de 77-jarige zangeres voor de laatste maal met haar eigen oeuvre op voor groot publiek. ‘Wat een #vakvrouw’ tweet Vroege.

‘Een nieuwe weg inslaan’

Marieke de Vos van XSAGA Festivals, de organisatie achter de Uitmarkt, heeft begrip voor de reacties van bezoekers. “Als je de traditionele Uitmarkt gewend bent, dan is dit totaal iets anders. Maar dat proberen we de mensen ook uit te leggen. Dit jaar is tenslotte een aangepaste versie van de Uitmarkt.” De organisatie had slechts twee maanden de tijd om iets op te zetten en dan zijn de mogelijkheden beperkt. “We zijn gelijk gaan kijken: hoe kunnen we in een korte tijd met aangepaste mensen, aangepaste materialen en aangepaste financiële middelen een Uitmarkt organiseren? En daar is dit uitgekomen.”

Ook voor veel culturele instellingen is de digitale cultuurtuin een uitkomst. “Die hadden geen mensen en geen middelen om drie dagen lang op de markt te staan, maar konden er op deze manier toch bij zijn.” De Vos is blij dat de Uitmarkt zo veel partijen een podium heeft kunnen geven.

“We slaan een nieuwe weg in en dat is spannend,” aldus De Vos. “Het is even wennen, maar het commentaar dat we nu krijgen, nemen we mee om te kijken hoe we volgend jaar kunnen verbeteren.”

Zondag is de laatste dag van de Uitmarkt. Zangeres Marlijn Weerdenburg sluit het weekend af.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.