Terrasboot café P96 op Prinsengracht krijgt tóch vergunning: ‘Fantastisch einde van de zomer’

“Een enorme verrassing was het. Een goedemorgen, maar dan écht een goede morgen,” zegt mede-eigenaar van café P96 Edmée De Waal van Veen blij. De familiezaak op de Prinsengracht heeft maandag – onverwacht – toch de benodigde vergunning gekregen om zijn befaamde terrasboot te blijven gebruiken. “Het is bijna onwerkelijk.”

Nadat er in 2017 klachten bij stadsdeel Centrum binnenkwamen over overlastgevende cafébezoekers, ontdekte de gemeente dat het café geen vergunning had. Het commerciële gebruik van de boot werd een aantal jaar gedoogd, maar die constructie werd in 2020 herzien. De functie van de boot zou niet stroken met het gemeentelijke terrassen- en waterbeleid: boten mochten geen terrassen zijn. Een aanvraag voor een ‘nieuwe’ vergunning werd afgewezen.

Bloemen

Toen leek het er dus op dat de dekschuit na 37 jaar het veld zou moeten ruimen, ondanks ruim 8200 ingezamelde handtekeningen en een positief advies van de stadsdeelcommissie.

Het café diende bezwaar in tegen de beslissing. “Maar dat is al zeker anderhalf jaar geleden,” vertelt De Waal van Veen. “We hebben een tijdje geleden nog wel een mail gestuurd naar de burgemeester hoe het ermee stond, maar niks meer gehoord.” Een tijdelijke coronavergunning zou verlopen in november, daarna was de toekomst ongewis. Tot maandag, toen de juridisch adviseur met bloemen aan kwam zetten.

Familiebedrijf

De vergunning die het café P96 nu heeft gekregen kun je maatwerk noemen: naast regels over openingstijden is er ook in opgenomen dat het café binnen de familie moet blijven om de vergunning te behouden. “Dat vind ik heel passend,” zegt De Waal van Veen. “Mijn vader is dit project ooit begonnen omdat we zelf geen ‘buiten’ hadden. Gelukkig kunnen we die functie nu gewoon houden voor de buurt.”

In haar motivatie de vergunning toch te verlenen benoemt burgemeester Halsema de sociaal-maatschappelijke functie die het verlengstuk van het café al sinds de jaren tachtig heeft. “We hebben veel vaste gasten, bewoners die hier al jaren samenkomen voor koffie of een borrel,” vertelt De Waal van Veen. “Daarom is het zo’n belangrijk stukje voor de Jordaan. Zeker in een stad die in zo’n rap tempo aan het veranderen is. Als je al het authentieke uit de buurt haalt, verdwijnt ook het hart ervan.”

De P96-familie is dolblij dat de burgemeester ‘dat heeft ingezien’. De burgemeester – “ook een buurtbewoner” – is uiteraard van harte welkom bij het café, vertelt De Waal van Veen. Lachend: “Dit is een fantastisch einde van de zomer.”

