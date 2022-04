Teruglezen | Duizenden feestten in Amsterdam, Koningsdag 2022 ouderwets gezellig

Update Beschoten woning in Amstelveen gesloten door burgemees­ter

De woning aan de Nicolaas Beetslaan in Amstelveen die dinsdagavond werd beschoten is in september 2020 bestookt met een explosief. Een steekpartij een maand later bleek ook met de zaak verband te houden. Het geweld had destijds te maken met een conflict tussen twee groepen. De burgemeester heeft de woning gesloten.

22 april