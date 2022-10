The Harbour Club in Oost mag weer open na ontploffing voor de deur: ‘Dit is een hele opluchting’

NieuwsNa uitgebreid onderzoek en aanvullende maatregelen door de zaak zelf, mag The Harbour Club in Amsterdam-Oost weer open. Het horeca-etablissement werd gesloten door burgemeester Halsema, nadat er in de nacht van 9 op 10 augustus een explosief was afgegaan.

The Harbour Club na de explosie op 10 augustus. © ANP / Nico Garstman

Mede-eigenaar Richard van Leeuwen reageert woensdag opgetogen op het nieuws. “Dit is een hele opluchting en bevrijding,” zegt hij. “We zijn nu met het hele team aan het poetsen en schoonmaken, want morgenavond hopen we weer de eerste gasten te kunnen ontvangen.”

Na de sluiting deed The Harbour Club een verzoek tot heropening, maar het besluit liet even op zich wachten. “We hebben na ons verzoek een positief gesprek gehad met de gemeente en daarna kwam er een positief advies van ambtenaren,” zegt Van Leeuwen. “Alleen de burgemeester had een dusdanig drukke agenda dat ze nog geen tijd had om ernaar te kijken, maar vandaag heeft ze haar handtekening gezet en mogen we dus weer open.”

Meerdere incidenten

Bij vestigingen van The Harbour Club vonden afgelopen jaren meerdere incidenten plaats. Op 4 mei 2016 brandde Café The Harbour Club in het Olympisch Stadion volledig uit na brandstichting. Op zaterdag 25 mei 2019 werd de ingang van The Harbour Club Oost meermaals beschoten, terwijl binnen nog medewerkers en bezoekers waren. Op maandag 21 juli 2021 ontplofte een geïmproviseerd explosief naast de terrasoverkapping van de club.

En in de nacht van 9 op 10 augustus ging dus een explosief af voor de deur in Oost. Ook vonden in de nacht van 7 op 8 augustus en in de nacht van 12 op 13 augustus twee ontploffingen plaats bij café In the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen bij het Leidseplein. Beide zaken werden daarop gesloten door burgemeester Halsema.

Eind augustus werd een 15-jarige jongen aangehouden die bij de explosies betrokken zou zijn geweest. Later werd ook een 17-jarige jongen aangehouden. Of ze ook daadwerkelijk iets met de explosies bij The Harbour Club en café In the City te maken hebben gehad, is (nog) niet bekend.

Zwaar middel

Café in the City mocht woensdag 28 september alweer open van de burgemeester. The Harbour Club nu dus weer ook. “De burgemeester kan een sluiting ongedaan maken als de zorgen voor de openbare orde voldoende zijn afgenomen,” aldus een woordvoerder van Halsema. “Een sluiting is een zwaar middel met grote consequenties voor de betrokken ondernemer, waarmee we terughoudend omgaan. Je wilt zo veel mogelijk voorkomen dat criminelen met geweld een sluiting kunnen afdwingen en een ondernemer daar de dupe van kan worden. De burgemeester kijkt daarom per geval of sluiting passend en noodzakelijk is voor het herstel van de openbare orde.”

Van Leeuwen zegt dat The Harbour Club inmiddels ‘het maximale’ doet om te voorkomen dat er zich in de toekomst nog incidenten voordoen bij de zaak. “Voor de sluiting hadden we al een aantal aanvullende maatregelen getroffen om veiligheid van bezoekers en omwonenden nog beter te waarborgen. Daar krijgen we nu ‘s nachts een beveiliger met een hond bij en we hebben de camerabewaking uitgebreid. Op het moment dat er iets gebeurt, dan zien we dat direct.”

De horeca-eigenaar zegt dat zijn personeel dolblij is dat ze weer aan de slag mogen. “Ik krijg net een filmpje doorgestuurd dat ze met tranen in hun ogen in de zaak staan, ze zijn zo blij en ze hebben zo meegeleefd. Ik word er ook weer emotioneel van. Ik ben trots op hoe het team deze klap heeft kunnen opvangen.”