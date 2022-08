The Harbour Club pleit tegen sluiting na explosie

Zo’n zestig medewerkers en sympathisanten van The Harbour Club moesten woensdagmiddag de rechtbank voortijdig verlaten. Er was niet genoeg plek in de kleine zaal waarin The Harbour Club de rechter vroeg het besluit van de burgemeester om het restaurant een halfjaar te sluiten van tafel te vegen.

The Harbour Club Amsterdam Oost zegt failliet te gaan als de zaak zes maanden moet sluiten. Dat zou ‘276 mensen brodeloos maken’. De gemeente benadrukte woensdag in de rechtbank dat de aanslag van 10 augustus levensgevaarlijk was, en de uitbaters de sluiting zouden moeten omarmen, tot de politie de zaak heeft opgehelderd.

Geen conflict

De advocaten van The Harbour Club Oost brachten op de zitting bewakingsfilmpjes in waarop volgens hen ‘vrijwel zeker’ is te zien dat de explosies bij The Harbour Club en bij café In the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen door dezelfde persoon veroorzaakt worden. Dat bewijst in hun ogen dat het onzin is dat de aanslagen het gevolg zijn van een conflict tussen de uitbaters van beide horecazaken – zoals in een rapportage van de politie was gesuggereerd.

Voor jurist Rik Nomden van gemeente Amsterdam is het juist van belang dat de politie tijdens de sluiting in alle rust onderzoek doet naar de achtergrond van allereerst de aanslag met een explosief bij In the City, vervolgens de aanslag voor The Harbour Club en daarna voor Palladium, de horecazaak naast In the City. Na die derde aanslag werden In the City en The Harbour Club gesloten.

“Zoals vaker na sluitingen staan de exploitanten niet stil bij de ernst van de feiten,” aldus Nomden. “De kracht van de explosie voor The Harbour Club was vergelijkbaar met die van 40 nitraatbommen, zegt de politie. Als iemand daar zijn hond had uitgelaten, was die er niet meer geweest. De kogelwerende voordeur is uit de sponningen geblazen met een enorme kracht.”

Advocaten Teun Blom en Arjen Paardekoper van The Harbour Club schamperden dat de aanslagplegers op beeld staan en de bommen doodgemoedereerd ‘vanaf een meter of 6 afstand’ lieten ontploffen. Zulke bommen waren het ook weer niet.

Ernstige incidenten

Volgens de politie is de aanslag op The Harbour Club het vierde incident. Er was een brand in 2016 in een andere vestiging, een nachtelijke beschieting in 2019 − waarvan de bewakers verzuimden melding te maken − en een brandbom in 2021. Gemeentejurist Nomden: “De Amsterdamse politie ziet bij geen andere zaken zulke ernstige incidenten, behalve dan bij In the City.”

De raadslieden van The Harbour Club herhaalden dat van een conflict tussen ex-oprichter John de Jong van The Harbour Club, die eerder ook betrokken was bij In the City, geen sprake meer is sinds jaren geleden ‘met de warme hand’ een ‘vaststellingsovereenkomst’ is gesloten. “De heer De Jong heeft nu een camping op Ibiza en leeft daar lang en gelukkig.”

Of een crimineel het mogelijk op de beide zaken heeft voorzien vanwege oud zeer, zoals ook is gesuggereerd, kwam niet aan de orde.

Volgens de gemeente tonen 55 bezwaarschriften van buurtbewoners tegen de recente verlening van de exploitatievergunning aan dat de buurt The Harbour Club en het bijbehorende theater kwijt wil. De uitbaters schermen juist met ‘100 handtekeningen’ van omwonenden die de ondernemers steunen.

De rechter doet binnen 14 dagen uitspraak.