The Seafood Shop sluit na verbod op eten in de winkel

Dat heeft stadsdeel Centrum dinsdag besloten. In reactie daarop laat The Seafood Shop weten de deuren te moeten sluiten.



De viswinkel kreeg vorig jaar te horen dicht te moeten omdat het aanbod te toeristisch was. Nadat bekend werd dat de winkel moest sluiten, kreeg het familiebedrijf duizenden steunbetuigingen en veel publiciteit. Na bezwaar mocht de winkel voorlopig toch open blijven. Nu komt het stadsdeel daar op terug.



Toeristen

Het stadsdeel wil voorkomen dat winkels in de binnenstad zich alleen op toeristen richten. In oktober 2017 werd daarom een stop op toeristenwinkels in het centrum ingevoerd. Dat betekent onder andere dat nieuwe zaken gericht op 'eten voor snelle consumptie' niet zijn toegestaan, en dat geldt dus ook voor de viswinkel aan de Leidsestraat.



"Deze zaak gaat in wezen niet over één vishandel, maar over het gehele winkelaanbod in de binnenstad," aldus het stadsdeel. "We zijn blij met een viswinkel in de binnenstad, maar we willen niet dat ze zich als snackbar gedragen."



Het stadsdeel zegt de viswinkel tegemoet te komen omdat ze wel mogen blijven frituren. "De belangrijkste reden daarvoor is dat het overgrote deel van de Nederlandse viswinkels sinds jaar en dag vis frituurt. Met andere woorden: dat hoort bij een viswinkel."



Sluiten

Maar The Seafood Shop laat op Facebook weten dat deze beslissing betekent dat ze de zaak moeten sluiten. "Je mag wel een viswinkel hebben maar geen eten voor directe consumptie verkopen. Dat is een wassen neus want geen enkele viswinkel kan de huur nog betalen als klanten niet ook een haring of kibbeling ter plekke mogen eten," aldus de eigenaren, de familie Visscher.



"Wij zouden daarmee de eerste viswinkel van Nederland zijn waar je geen harinkje mag eten! Dat is voor ons onacceptabel en daarom hebben we besloten onze mooie viswinkel te sluiten."



Geld om in beroep te gaan tegen de beslissing is er niet. Het personeel zal waarschijnlijk in andere restaurants van de keten gaan werken. De vestigingen in de Van Baerlestraat, Ferdinand Bolstraat en aan het Spui blijven wel open.