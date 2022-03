Theaterdirecteur: ‘Idfa vond Weesp te ver weg. Dat argument gaat nu niet meer op’

De Week van WeespHet aftellen is begonnen, woensdag gaat Weesp op in Amsterdam . Een korte serie over het nieuwste stukje stad. Vandaag: dromen van nog meer cultuur.

Volledig scherm Mechteld Bannier, directeur Theater Wespoa. © Sophie Saddington

Cultuur speelt een hoofdrol in de Weesper Week, het evenement dat de overgang van Weesp naar Amsterdam moet markeren. Kunst om het historisch moment luister bij te zetten, of als pleister op de wonde. In City of Wesopa speelde zondag het oer-Amsterdamse Trio Bier en het theater was in het weekeinde ook al het vertrekpunt voor een speurtocht met honderden jonge deelnemers en een kunstkaravaan die ter gelegenheid van de fusie door de wijken trok.

“Er kan even heel veel,” zegt directeur Mechteld Bannier van het theater over de afgeladen culturele agenda voor de fusieweek. Een ruim budget is een onbekend fenomeen in de voormalige bioscoop aan de Herengracht die dertig jaar geleden door een groep vrijwilligers opnieuw als cultuurpaleis in gebruik werd genomen. “We drijven op een club van honderd vrijwilligers,” vertelt de Amsterdamse die drie jaar geleden in Weesp aantrad als directeur. “En geld is er altijd te weinig.”

Dat betekent: zuinig zijn, slim zijn en wapperen met de handen. Tijdens de lockdown heeft Bannier samen met enkele medewerkers de foyer in een frisse kleur geschilderd. De vrijwilliger die over de programmering van het cabaret gaat, heeft een professionele neus voor jong talent. Bannier: “Veel cabaretiers die bij ons optreden, staan een jaar later in de Kleine Komedie. Dat is precies de goede functie voor een klein theater als dat van ons.”

Dorpse allure

Voor een kleine stad met 20.000 inwoners heeft Weesp een hoogwaardig cultureel aanbod. In de gerestaureerde Van Houtenkerk aan de Oudegracht worden klassieke concerten gegeven, in het Plofhuis, dat deel uitmaakt van het Fort Uitermeer, zijn documentaires te zien en jazzconcerten te beluisteren. “Het aanbod is van hoge kwaliteit,” vindt Bannier. “Het zijn allemaal organisaties die leunen op vrijwilligers en worden aangestuurd door een of meer professionele krachten.”

Een wereld van verschil met fusiepartner Amsterdam met zijn overweldigende culturele infrastructuur. “Ik kijk weleens jaloers naar de mogelijkheden van mijn collega’s,” zegt de City-directeur. “Ook naar de professionele relatie met het stadsbestuur. Weesp is een stadje met dorpse allure. De lijnen met het bestuur zijn kort, met alle voor- en nadelen. Soms is het prettig iets informeel met een wethouder te kunnen regelen, maar het kan ook in je nadeel werken.”

Lockdownactie in Weesp

En: Weesp is geen Amsterdam, merkte de City tijdens de zogenoemde kapsalonactie tegen de lockdown in het theater. Een officiële waarschuwing van de gemeente leidde op de dag zelf ook tot een ontruiming van de zaal. Bannier: “We waren het enige theater in de regio waar daadwerkelijk is ontruimd. Ik vond het erg kinderachtig, maar het is goed geweest voor onze reputatie.” Lachend: “Ik hoorde van Amsterdamse collega’s dat ze het allemaal ontzettend stoer vonden.”

Vanaf donderdag valt ook de City onder Amsterdam. Bannier zegt zich te verheugen op de samenwerking met de culturele instellingen. “We hebben al een goede band met De Krakeling die voor ons de jeugdprogrammering doet. Met Paradiso zijn we in contact over het organiseren van concerten. Ik heb in het verleden weleens bij het Idfa gepolst of we een paar documentaires konden vertonen, maar toen vond men Weesp te ver weg. Dat argument gaat nu ook niet meer op.”

De City hoopt ook op iets meer financiële armslag om de organisatie verder te kunnen professionaliseren. Heeft Bannier een verlanglijstje? “Ja, ik heb wel een paar wensen. Een vaste medewerker voor marketing en pr bijvoorbeeld, zodat er een vaste bezetting van het kantoor is. We boffen met onze vrijwilligers, maar het maakt de organisatie ook kwetsbaar. Een aantal is al op leeftijd. Die mensen moeten vooral heel lang blijven leven.”