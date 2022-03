Tientallen dode spreeuwen op snelweg A2 bij Vinkeveen

Tientallen dode spreeuwen liggen op de snelweg A2 bij Vinkeveen richting Amsterdam, meldt Rijkswaterstaat. Daarom zijn drie van de vijf rijstroken afgezet. De vertraging in de richting van Amsterdam is al opgelopen tot ruim vijftig minuten, laat een woordvoerster van Rijkswaterstaat weten.

Het gaat om zeker tientallen vogels, meldt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk waardoor de vogels uit de lucht zijn gevallen. ,,We hebben niet op beeld staan hoe het is gebeurd”, aldus de woordvoerster. Wel is op foto’s van camera’s op de weg te zien dat de vogels verspreid over de rijstroken liggen.

Hulpdiensten zijn onderweg om de spreeuwen te bergen. Verkeer richting Amsterdam wordt vanaf knooppunt Oudenrijn omgeleid via de A12.

Volgens een woordvoerder van de Vogelbescherming is het een fenomeen dat zeer zelden voorkomt. ,,In het Huijgenspark in Den Haag zagen we jaren geleden honderden dode spreeuwen. Dat kwam zeer waarschijnlijk doordat ze vergiftigde besjes hadden gegeten.”

Ook door verhongering of bijvoorbeeld de vogelgriep komt sterfte voor onder vogels, maar doordat de vogels allemaal tegelijk neervielen acht de Vogelbescherming die uitleg niet waarschijnlijk. ,,Spreeuwen vliegen in gigantische wolken. Mogelijk zijn ze door een slechtvalk opgeschrikt en vanwege desoriëntatie alle kanten uitgevlogen. In paniek zouden ze daardoor het wegdek hebben kunnen geraakt, maar dat moet nog worden uitgezocht.”

