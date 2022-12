Tientallen mensen demonstreren op de Dam: ‘Excuses voor de slavernij komen te snel’

ReportageTientallen mensen demonstreerden zondag op de Dam tegen de wijze waarop de Nederlandse regering excuses gaat maken voor het slavernijverleden. ‘De regering is niet in staat ons normaal te behandelen.’

De demonstratie is het initiatief van de aan de verboden motorclub Satudarah gelieerde organisatie Sons of Slaves Brotherhood.

“Jongens, willen jullie die vlag weghalen?,” vraagt een beveiliger van het Paleis op de Dam. In een van de bogen is een Surinaamse vlag opgehangen en dat is niet de bedoeling. Nadat er een paar foto’s zijn gemaakt, gaat de vlag weg. “Sorry, maar het paleis wil nou eenmaal neutraal zijn.”

Uit een speaker klinkt reggaemuziek. Er staan wat mensen met protestborden. De sfeer is gemoedelijk. De opkomst is met enkele tientallen mensen nou niet direct massaal te noemen. Toch springt de demonstratie wel in het oog. Dat komt vooral door de leren hesjes van de leden van twee groepen, ‘brotherhoods’, die aan de manifestatie deelnemen.

‘Er wordt niet naar ons geluisterd’

De demonstratie is het initiatief van de aan de verboden motorclub Satudarah gelieerde organisatie Sons of Slaves Brotherhood. Voorman Gregory Wijngart ergert zich aan de wijze waarop de Nederlandse regering excuses gaat maken. “Het gaat te snel. En de gemeenschap is er niet bij betrokken,” zegt hij. “De regering is niet in staat ons normaal te behandelen. Het wordt ons opgelegd. Eigenlijk is het moderne slavernij.”

Wijngart staat in full colour. Het is niet toevallig dat zijn clubkleuren heel erg doen denken aan die van Satudarah, legt hij uit. “Ik ben half Moluks, en ik sta achter de strijd die de club voert tegen systematische onderdrukking.”

Twee weken geleden was hij op bezoek bij minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. “We mochten onze telefoons niet meenemen maar ik heb het hele gesprek opgenomen, natuurlijk”, vertelt hij. Sons of Slavesclubgenoot Jerrel Tholen was daar ook bij. “We hebben onze bezwaren neergelegd maar het gesprek werd gelijk politiek. Er wordt niet naar ons geluisterd.”

‘Hoogverraad aan nazaten’

Fred van ‘brother- and sisterhood’ Conquerors in Den Haag staat ook op de Dam. Hij heeft niet zoveel op met de overheid. “Ik heb tijdens coronademonstraties liggen rollebollen met de politie. Is me op een werkstraf van 150 uur komen te staan.” Ook Fred vindt het kwalijk dat de nazaten van tot slaaf gemaakten niet bij de excuses van de Nederlandse overheid betrokken worden. “Voor zover je het excuses kan noemen dan.”

“Wij accepteren excuses in Nederland niet en in Suriname worden ze ook niet geaccepteerd,” zegt Ilse Diana. Volgens haar lopen de emoties steeds hoger op. “Het is gewoon hoogverraad aan de nazaten van tot slaaf gemaakten.”

Of er maandag ook daadwerkelijk excuses worden uitgesproken door de Nederlandse overheid, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de premier dan een ‘betekenisvolle boodschap’ zal uitspreken.