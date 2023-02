Tijdelijk ander huis voor huurders bij wie in de Conradstraat het water door de vloer komt

Koning: ‘Butsen en builen opgelopen in coronatijd, maar we zijn er wél samen doorheen gekomen’

Volgens koning Willem-Alexander heeft Nederland ‘butsen en builen opgelopen in coronatijd en zijn er zeker lessen te trekken voor de toekomst. Maar we zijn er wél samen doorheen gekomen', zei de vorst vanmiddag in een toespraak bij de traditionele nieuwjaarsontvangst in het paleis op de Dam in Amsterdam.

17 januari