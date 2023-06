Tips! 8 x uitjes om te doen met Vaderdag in Amsterdam

Moeten we Keti Koti als nationale feestdag vieren? ‘Nederlan­ders hebben al veel vrije dagen’

Keti Koti moet een nationale feestdag worden waarop iedereen vrij is, vindt een grote meerderheid van de Surinaamse en Caribische gemeenschap. Is Nederland bereid de afschaffing van de slavernij collectief te herdenken en vieren, in plaats van een vrije Tweede Pinksterdag of Tweede Paasdag?