Toch geen referendum over windturbines via provincie Noord-Holland

De haast die de coalitiepartijen nu voelen, is opmerkelijk. Twee maanden geleden, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, drongen zij nog aan op uitstel van het besluit over een referendum.

Strikt genomen zou het referendum gaan over de aanpassing van de voorwaarden die aan windturbines worden gesteld binnen de provincie. In Noord-Holland waren windmolens niet toegestaan binnen 600 meter van woningen. Het in 2019 aangetreden provinciebestuur wil daarvan af, omdat het een extra regel is die alleen in deze provincie geldt. Bovendien maakt de regel het moeilijker om in de toekomst meer windenergie op te wekken.