Toch weer cameratoezicht in Dijkmanshuizenstraat na schietincident

NieuwsDe gemeente zal opnieuw cameratoezicht plaatsen in de Dijkmanshuizenstraat, nadat afgelopen woensdag een man daar in zijn been werd geschoten. Dat heeft burgemeester Femke Halsema besloten.

Volledig scherm © ANP

De man die werd neergeschoten kon bij kennis naar het ziekenhuis worden vervoerd. De politie is nog op zoek naar twee verdachten.

Halsema had vorig jaar al camera’s laten ophangen, vanwege een reeks explosies en beschietingen in de ogenschijnlijk rustige straat in Noord, niet ver van het Waterlandplein. Die camera’s zijn afgelopen augustus, nadat het enige tijd rustig bleef, verwijderd.

Explosies en beschietingen

In juli 2020 vlogen er midden in de nacht kogels door het keukenraam van een woning, terwijl het gezin dat er woonde lag te slapen. Drie maanden later werden twee voordeuren opgeblazen met zwaar vuurwerk, met enorme schade tot gevolg. En in maart 2021 werd de woning die al eerder beschoten was opnieuw tweemaal onder vuur genomen.

Daarvoor was het óók al raak: in 2019 werd een 18-jarige man midden in de nacht neergeschoten. In 2017 werd de As-Siddieqschool in de straat geraakt door acht kogels.

Openbare orde

In een raadsbrief schrijft de burgemeester nu dat het schietincident van woensdag reden is om opnieuw camera’s te plaatsen. ‘Dit incident levert een gevaar op voor de openbare orde,’ aldus de burgemeester. Het inzetten van cameratoezicht is een aanvulling op andere maatregelen, zoals extra politietoezicht en gesprekken met bewoners.

Wel schrijft de burgemeester dat, net als vorige keer, het cameratoezicht ‘onmiddellijk’ wordt verwijderd ‘indien het niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde’.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.