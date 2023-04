Toen in: 12 x zo zag de vrijmarkt er vroeger uit in Amsterdam (1980 tot 2013)

KLM laat periode met coronas­teun definitief achter zich: ‘Wij zijn de Nederland­se staat dankbaar’

KLM heeft de periode met coronasteun van de overheid definitief achter zich gelaten. De in Haarlemmermeer gevestigde maatschappij heeft namelijk nieuwe afspraken met banken gemaakt en daarbij aangegeven dat het financiële vangnet dat de overheid eerder had opgetuigd niet meer nodig is.