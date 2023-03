Toen in: 15 x wandel mee door het Centrum van Amsterdam in 1890

Update Verdacht pakket politiebu­reau Amsterdam-West op veilige locatie tot ontplof­fing gebracht

De Explosieven Opruimingsdienst is donderdagmiddag naar het politiebureau aan de Kabelweg in Amsterdam-West gegaan om onderzoek te doen naar een in beslag genomen pakket. Later is het verdachte object in de buurt van Ruigoord tot ontploffing gebracht. Er zijn meerdere verdachten aangehouden.