'Toestel British Airways met kapotte motor boven Schiphol'

De Veiligheidsregio schrijft op Twitter dat het vliegtuig veilig is geland. Het zou gaan om een toestel van British Airways met één of meerdere uitgevallen motoren. Wat de problemen heeft veroorzaakt is niet duidelijk.



Reizigers klagen op Twitter onder het vluchtnummer BA433 dat ze niet weten waar ze aan toe zijn, dat er geen nieuwe vlucht is en dat er geen hotel geregeld is. Op Twitter schrijven reizigers dat de motor vlam vatte. British Airways antwoordt dat gestrande reizigers in ieder geval bonnetjes van extra eten- en drankaankopen moeten bewaren.