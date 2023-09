TOG 3 wint van TOS-Actief 5

De elektri­sche step verdeelt Europese steden: wat doet Amsterdam?

Veel Europese steden zitten met de opmars van elektrische steps in hun maag. In Parijs zijn ze sinds vorige week verboden. In Nederland wordt de regelgeving over een paar jaar juist ruimer. Amsterdam maakt zich al zorgen. ‘Het zal groeien, jongeren zijn gewend te delen.’