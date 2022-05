Top 10 Nederlandse locaties Google Street View vol Amsterdamse blikvangers

De drie populairste locaties van Nederland liggen in de fysieke wereld op loopafstand, in het centrum van Amsterdam. Voor het Anne Frank Huis blijkt ook online de langste rij te staan. Dat museum mag zich de populairste Street Viewlocatie van Nederland noemen. Het Rijksmuseum staat op nummer 2 en het Van Gogh Museum maakt de top 3 compleet.

Ook nummer 4 en 5, Schiphol Airport en de Johan Cruijff Arena, zijn voor Amsterdammers dichtbij te vinden. De Keukenhof in Lisse is populaire locatie nummer 6, gevolgd door weer een Amsterdamse blikvanger: het Centraal Station. Nemo, de Oude Kerk en het Koninklijk Paleis op de Dam staan respectievelijk op plaats 12, 13 en 14.

Amsterdam op de 62ste plaats

Hoewel Amsterdam in Nederland hoog scoort, is de stad wereldwijd niet in de top 50 terug te vinden. De hoofdstad staat op de 62ste plaats van populairste steden op Street View. Daarmee staat Amsterdam achter Montreal (Canada, 60) en Warsaw (Polen, 61), maar vóór Makassar (Indonesië, 63) en Sydney (Australië, 64). Jakarta in Indonesië is de populairste Street Viewstad.